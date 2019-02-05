05 Şubat 2019, Salı

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Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sarı-Lacivertliler'in Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Moses için, İngiliz basınından kötü haber geldi...

Giriş Tarihi: 05.02.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 11:19
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Fenerbahçeye kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçta sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, Victor Moses'in oyuna girdikten sonra sergilediği performans ve attığı gol dikkat çekti.

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Fenerbahçeye kötü haber!

Futbol Arena'nın haberine göre Nijeryalı futbolcunun sergilediği performansın Chelsea tarafından da yakından takip edildiği belirtildi.

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Fenerbahçeye kötü haber!

Chelsea, Victor Moses'i geri alacak mı?

Süper Lig'de Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe'de Victor Moses'in sonradan oyuna girerek sergilediği performans İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

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Fenerbahçeye kötü haber!

The Sun'da çıkan haberde Chelsea'li yöneticilerin Moses'ın performansını yorumladığı yer aldı.

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Fenerbahçeye kötü haber!

"Moses, Türkiye'de Fenerbahçe için sonradan oyuna girdiği 2 maçta takımına yardımcı oldu.

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