31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor! Tam 14 isim...

Transferde üst üste bombaları patlatan ve 10 isimle sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de sıra takımdan ayrılacak isimlere geldi. Teknik patron Erol Bulut, takımın Topuk Yaylası kampının tamamlamasının ardından yollarını ayıracağı isimleri belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 09:56
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor! Tam 14 isim...

Yeni transferlerle kadrosu iyice kabaran ve toplam 35 futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de bu hafta Erol Bulut'un gitmesinde sakınca görmediği isimleri Emre Belözoğlu ve yönetime bildirmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor! Tam 14 isim...

Samandıra'daki idmanların ardından Topuk Yaylası kampında da oyuncuları yakından görme fırsatı bulan Bulut sistemine uymayan 'Olmazsa kayıp değil' dediği isimleri belirledi.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor! Tam 14 isim...

Belirlenen bu isimlerin bazılarının takasta kullanılması bekleniyor. Bazılarından da kendilerine takım bulmaları istenecek.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor! Tam 14 isim...

İŞTE AYRILIĞI GÜNDEMDE OLANLAR
Hürriyet'in haberine göre, gerek yeni transferlerin gelişi, gerek geçen seneki form grafikleri, gerekse Bulut'un oynatacağı sisteme uymayacağı düşünülen isimler şunlar;

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor! Tam 14 isim...

MURAT SAĞLAM
Beklenen çıkışı bir türlü yapamadı, geçen sene sakatlıklar, formsuzlara rağmen formayı kapamadı. Bu yıl da Topuk Yaylası'nın en zayıf halkası olarak göze çarptı.

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