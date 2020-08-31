31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Giuliano savaşı sürüyor! İşte transferin perde arkası

Gelecek sezon şampiyonluk yolunda iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler 10 isimle anlaşırken, Cimbom ise kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendirdi. Bu dönemde Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen iki ekip, son olarak Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano transferinde de rakip olmuş durumda. Peki, Brezilyalı oyuncuda son durum ne? Hangi taraf daha avantajlı? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 07:03 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 07:08
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Giuliano savaşı sürüyor! İşte transferin perde arkası

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, 10 ismi kadrosuna katmış ve gelecek sezon şampiyonluk yolunda rakiplerine "ben de varım" mesajı vermişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Giuliano savaşı sürüyor! İşte transferin perde arkası

Kadrosuna son olarak Enner Valencia'yı katan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut, 2-3 transferin daha olabileceğini söylemişti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Giuliano savaşı sürüyor! İşte transferin perde arkası

2018 yazında 10.5 milyon Euro bedelle Al Nasr'a transfer olan Giuliano ise sürpriz bir şekilde listeye girdi. Brezilyalı oyuncunun taksidinin ödenmemesi üzerine devreye giren F.Bahçe, CAS'a başvurmuş ve CAS da sarı-lacivertlileri haklı bulmuştu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Giuliano savaşı sürüyor! İşte transferin perde arkası

Sarı-lacivertliler 6.2 milyon Euro'luk bir kısmı alamadığı için CAS'a giderken, Suudi kulübü de rakamın 4.5 milyon Euro olduğunu iddia etmişti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Giuliano savaşı sürüyor! İşte transferin perde arkası

CAS SON NOKTAYI KOYDU!

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), ise son noktayı koyarak Arabistan temsilcisinin Kanarya'ya 6.2 milyon Euro ödemesine karar vermişti.

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