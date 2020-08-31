Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Giuliano savaşı sürüyor! İşte transferin perde arkası

Gelecek sezon şampiyonluk yolunda iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler 10 isimle anlaşırken, Cimbom ise kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendirdi. Bu dönemde Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen iki ekip, son olarak Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano transferinde de rakip olmuş durumda. Peki, Brezilyalı oyuncuda son durum ne? Hangi taraf daha avantajlı? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 31.08.2020 07:03 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 07:08 ABONE OL