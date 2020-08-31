31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Edin Visca Fenerbahçe'ye takasla geliyor! Emre Belözoğlu ikna etti

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, geçtiğimiz yıllarda da gündemine aldığı Edin Visca'yı renklerine bağlamaya çok yakın. Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'den eski takım arkadaşını ikna ettiği ve para + takas formulüyle transferin gerçekleşeceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 10:00
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Edin Visca Fenerbahçe'ye takasla geliyor! Emre Belözoğlu ikna etti

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe'de gözler, uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya çevrildi.

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Edin Visca Fenerbahçe'ye takasla geliyor! Emre Belözoğlu ikna etti

Sarı-lacivertli yönetimin, Bosnalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir trafik yaşadığı belirtiliyor.

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Edin Visca Fenerbahçe'ye takasla geliyor! Emre Belözoğlu ikna etti

Emre Belözoğlu'nun 30 yaşındaki Visca ile görüşerek ikna ettiği, Başakşehir'e para ve takas önerisi yapıldığı gelen bilgiler arasında.

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Edin Visca Fenerbahçe'ye takasla geliyor! Emre Belözoğlu ikna etti

Belözoğlu'nun Okan Buruk ile de konuşarak, "Bizden kimi istersin?" diye sorduğu belirlendi.

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Edin Visca Fenerbahçe'ye takasla geliyor! Emre Belözoğlu ikna etti

TAKAS İÇİN 3 İSİM MASADA!
Takas için masada Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Serdar Aziz'in adlarının geçtiği ifade ediliyor.

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