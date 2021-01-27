Fenerbahçe'de transferlerin ardından ayrılık rüzgarı! 5 oyuncu...

Ocak ayı transfer dönemini de tıpkı sezon başında olduğu gibi hareketli geçiren Fenerbahçe, Attila Szalai, Samuel Osayi ve Mesut Özil'i kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerde son transferlerin ardından gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Teknik Direktör Erol Bulut'un raporları doğrultusunda 5 isim ile yolların ayrılması planlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

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Giriş Tarihi: 27.01.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 11:53 ABONE OL