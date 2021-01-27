27 Ocak 2021, Çarşamba

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Fenerbahçe'de transferlerin ardından ayrılık rüzgarı! 5 oyuncu...

Ocak ayı transfer dönemini de tıpkı sezon başında olduğu gibi hareketli geçiren Fenerbahçe, Attila Szalai, Samuel Osayi ve Mesut Özil'i kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerde son transferlerin ardından gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Teknik Direktör Erol Bulut'un raporları doğrultusunda 5 isim ile yolların ayrılması planlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Giriş Tarihi: 27.01.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 11:53
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Fenerbahçe'de transferlerin ardından ayrılık rüzgarı! 5 oyuncu...

Fenerbahçe'de transfer dönemi hareketli geçiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de transferlerin ardından ayrılık rüzgarı! 5 oyuncu...

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun önderliğinde kadrosuna önemli isimleri takviye eden sarı lacivertliler, gözünü gidecek oyunculara dikti.

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Fenerbahçe'de transferlerin ardından ayrılık rüzgarı! 5 oyuncu...

Teknik Direktör Erol Bulut'un raporları doğrultusunda kadroda düşünülmeyen futbolcular için girişimler başladı.

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Fenerbahçe'de transferlerin ardından ayrılık rüzgarı! 5 oyuncu...

Ara transfer döneminin son günlerinde öncelikle bir forvet ve bir stoper almak isteyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, "Yollarımızı ayıracağımız isimler var, açıklayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

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Fenerbahçe'de transferlerin ardından ayrılık rüzgarı! 5 oyuncu...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu açıklamasındaki yolların ayrılmak istendiği isimler belli oldu.

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