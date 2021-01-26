Fenerbahçe'nin tepkisinin ardından yayıncı kuruluştan flaş hamle!

BEIN SPORTS ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin açıklaması sonrasında beIN Sports özür mesajı yayınlamış "Bugün oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçının fonunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe Kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden, yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer vermişti.