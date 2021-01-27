27 Ocak 2021, Çarşamba

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O anlar imza töreninin önüne geçti! Ali Koç Mesut Özil'i engellemeye çalıştı

Fenerbahçe, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil için imza töreni düzenledi ve 32 yaşındaki oyuncu, kendisini 3.5 yıllığına sarı-lacivertlilere bağlayan imzayı attı. Törende Burak Yılmaz'ın sözleri Mesut Özil'e sorulurken, bu soru sonrası kulüp başkanı Ali Koç yıldız oyuncuyu engellemeye çalıştı. İşte yaşananlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 27.01.2021 19:16 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 19:17
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O anlar imza töreninin önüne geçti! Ali Koç Mesut Özil'i engellemeye çalıştı

Mesut Özil kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan resmi sözleşmeyi büyük bir törenle imzaladı. Töreni, tüm dünyadan birçok basın mensubunun yakından takip etti.

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O anlar imza töreninin önüne geçti! Ali Koç Mesut Özil'i engellemeye çalıştı

Toplantıda ilk olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç söz aldı. Koç, transferin hikayesini anlatırken; Fenerbahçe taraftarları ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti.

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O anlar imza töreninin önüne geçti! Ali Koç Mesut Özil'i engellemeye çalıştı

Ardından söz alan Fenerbahçe Futbol Direktörü Emre Belözoğlu ise Mesut ile birlikte sarı-lacivertlilerin birçok kupa kazanacağını söyledi.


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O anlar imza töreninin önüne geçti! Ali Koç Mesut Özil'i engellemeye çalıştı

Son olarak törende konuşan Mesut Özil, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

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O anlar imza töreninin önüne geçti! Ali Koç Mesut Özil'i engellemeye çalıştı

Fenerbahçe formasıyla birçok başarı kazanacağına inandığını ifade eden Özil, "Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe'ye inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.


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