04 Ocak 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe'de transferler için formül hazır! Para+takas...

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yaz döneminde 18 isimle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, devre arasında da takviyelerini sürdürmek istiyor. Bu kapsamda 4 yıldızı transfer listesine alan sarı-lacivertliler, bu transferler için formülünü de buldu. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 04.01.2021 01:09 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 06:18
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Fenerbahçe'de transferler için formül hazır! Para+takas...

Sezon başında lige iddialı bir kadroyla giren Fenerbahçe, ara transfer döneminde yine hareketli saatler yaşayacak.

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Fenerbahçe'de transferler için formül hazır! Para+takas...

Teknik direktör Erol Bulut, takımdaki eksik bölgeleri belirlerken gündemde olan isimlerle ilgili rota da belirlendi.

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Fenerbahçe'de transferler için formül hazır! Para+takas...

Sezonun şimdiye kadarki bölümünde bireysel hatalardan birçok gol yiyen sarı-lacivertli takımda genç teknik adam, yeni bir stoper ve diğer bölgelere takviye için sportif direktör Emre Belözoğlu ile görüş birliğine vardı.

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Fenerbahçe'de transferler için formül hazır! Para+takas...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yurt içinden gözdeleri Visca, İrfan Can, Bakasetas ve Caulker için uygulayacağı strateji belli oldu.

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Fenerbahçe'de transferler için formül hazır! Para+takas...

4 oyuncu için kulüplerine para+takas teklifi yapılacağı belirlendi. Takas için önerilecekler arasında Deniz Türüç, Nabil Dirar, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Lemos gibi oyuncuların isimleri geçiyor.

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