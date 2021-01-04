Fenerbahçe'de transferler için formül hazır! Para+takas...

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yaz döneminde 18 isimle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, devre arasında da takviyelerini sürdürmek istiyor. Bu kapsamda 4 yıldızı transfer listesine alan sarı-lacivertliler, bu transferler için formülünü de buldu. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 04.01.2021 01:09 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 06:18 ABONE OL