Fenerbahçe'de 4 ayrılık kapıda! Erol Bulut kararını verdi

Devre arası transfer dönemine sayılı günler kala teknik direktör Erol Bulut, takıma dahil edilecek oyuncularla beraber, kadrodan gönderilecek isimleri de netleştirmeye başladı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde 4 ayrılık kapıda. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri