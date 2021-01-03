04 Ocak 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de 4 ayrılık kapıda! Erol Bulut kararını verdi

Devre arası transfer dönemine sayılı günler kala teknik direktör Erol Bulut, takıma dahil edilecek oyuncularla beraber, kadrodan gönderilecek isimleri de netleştirmeye başladı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde 4 ayrılık kapıda. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 03.01.2021 19:28
ABONE OL
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'de 4 ayrılık kapıda! Erol Bulut kararını verdi

Sezona yenilenmiş kadrosuyla giren Fenerbahçe, 5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat 2021'de sona erecek ara transfer döneminde yine hareketli saatler yaşayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Fenerbahçe'de 4 ayrılık kapıda! Erol Bulut kararını verdi

Teknik direktör Erol Bulut takımdaki eksik bölgeleri belirlerken ilk öncelik savunma hattını güçlendirmek.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'de 4 ayrılık kapıda! Erol Bulut kararını verdi

Sezonun şimdiye kadarki bölümünde bireysel hatalardan birçok gol yiyen sarı-lacivertli takımda genç teknik adam, yeni bir stoper alınması için sportif direktör Emre Belözoğlu ile görüş birliğine vardı.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'de 4 ayrılık kapıda! Erol Bulut kararını verdi

LEMOS GÖZDEN DÜŞTÜ!
Sarı lacivertli kurmayların ortak kararı ise Marcel Tisserand'a oranla daha az verim alınan Lemos ile yolların ayrılması.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'de 4 ayrılık kapıda! Erol Bulut kararını verdi

İspanya İkinci Lig ekibi Las Palmas'tan transfer edilen Uruguaylı stoper, özellikle Beşiktaş derbisinde yaptığı bariz hatalarla mağlubiyete zemin hazırlamıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör