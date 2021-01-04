Transferde Berat Özdemir yarışı hız kazandı! Fenerbahçe de devreye girdi

Süper Lig ekipleri, 5 Ocak'ta resmen başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Gençlerbirliği'nde forma giyen Berat Özdemir'in talipleri artarken; Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe de genç oyuncuyu isteyen kulüpler arasına eklendi. Başkent temsilcisi ise oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri