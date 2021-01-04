04 Ocak 2021, Pazartesi

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Transferde Berat Özdemir yarışı hız kazandı! Fenerbahçe de devreye girdi

Süper Lig ekipleri, 5 Ocak'ta resmen başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Gençlerbirliği'nde forma giyen Berat Özdemir'in talipleri artarken; Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe de genç oyuncuyu isteyen kulüpler arasına eklendi. Başkent temsilcisi ise oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 04.01.2021 01:19 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 06:19
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Transferde Berat Özdemir yarışı hız kazandı! Fenerbahçe de devreye girdi

Ocak ayı transfer döneminin açılmasına 1 gün kala tüm kulüpler Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde.

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Transferde Berat Özdemir yarışı hız kazandı! Fenerbahçe de devreye girdi

Trabzonspor'un ardından G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir de 22 yaşındaki defansif orta sahanın talipleri arasına girdi.

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Transferde Berat Özdemir yarışı hız kazandı! Fenerbahçe de devreye girdi

G.Birliği'nden alınan bilgiye göre, henüz hiçbir kulüple resmi veya prensip anlaşması yapılmadı.

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Transferde Berat Özdemir yarışı hız kazandı! Fenerbahçe de devreye girdi

4 kulüp de Berat'ın durumu için nabız yoklarken, Başkent ekibi 3 milyon Euro'luk bonservis talep ettiklerini tüm kulüplere iletti. Ancak henüz bir anlaşma çıkmadı.

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Transferde Berat Özdemir yarışı hız kazandı! Fenerbahçe de devreye girdi

Fenerbahçe cephesinde de bekleyiş hakim. Sarı-lacivertlilerin bir satış yapması halinde orta alan transferine sıcak baktığı kaydedildi.

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