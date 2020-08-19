19 Ağustos 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor! 3 imza birden

Geride bıraktığımız sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve birçok oyuncuyla resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, 3 yıldız ismin transferini daha bitirdi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 10:15
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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor! 3 imza birden

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de tek gündem transfer...

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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor! 3 imza birden

2020-2021 sezonun hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun belirlediği isimlerle görüşmelere devam ediyor.


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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor! 3 imza birden

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, İsmail Yüksek ve Mame Thiam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de şov sürecek.

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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor! 3 imza birden

Sarı-lacivertli teknik heyet takımda eksik kalan bölgeleri belirlerken, bir süredir hedefteki isimlerle temaslar sürüyordu.


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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor! 3 imza birden

Girişimlerinde büyük yol kateden Fenerbahçe yönetimi 3 yıldız futbolcuyu daha imza aşamasına getirdi.


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