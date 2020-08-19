Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor! 3 imza birden

Geride bıraktığımız sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve birçok oyuncuyla resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, 3 yıldız ismin transferini daha bitirdi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...