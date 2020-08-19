19 Ağustos 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak göze çarpan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur ve Mame Thiam transferlerini resmen açıklayan sarı-lacivertliler, genç yıldızın transferinde mutlu sona yakın. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 09:01
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de hız kesmiyor. Sarı-lacivertli takım Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Mert Hakan ve son olarak Mame Thiam'ı kadrosuna katmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Yurt içi ve yurt dışında transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe bir yandan da genç yıldız avına çıkmış durumda.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Kosova'nın FK Ballkani takımında görev yapan Blend Baftiu ile her konuda anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! Anlaşma sağlandı

22 yaşındaki orta alan oyuncusunun bonservisi için pazarlıklar ise devam ediyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Yönetim geçen sezon 18 gole imzasını atan Baftiu'yu 1-2 yıl içinde Eljif Elmas gibi çok yüksek bir bedele satabileceğini düşünüyor.

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