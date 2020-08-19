Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak göze çarpan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur ve Mame Thiam transferlerini resmen açıklayan sarı-lacivertliler, genç yıldızın transferinde mutlu sona yakın. İşte detaylar...