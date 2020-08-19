19 Ağustos 2020, Çarşamba

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Erol Bulut o ismin biletini kesti! Topuk Yaylası'na götürülmedi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'deki Topuk Yaylası'na giden ve çalışmalarını burada sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, yönetimin geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği futbolcuyu kadroya dahil etmedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 16:43
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Erol Bulut o ismin biletini kesti! Topuk Yaylası'na götürülmedi

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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Erol Bulut o ismin biletini kesti! Topuk Yaylası'na götürülmedi

Antrenmanın başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut oyuncular ile selamlaşırken kampta yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Erol Bulut o ismin biletini kesti! Topuk Yaylası'na götürülmedi

Sarı-lacivertliler esneme hareketleri ile başladığı idmana ağırlık çalışması ile devam etti. Kaleciler antrenör Michael Kraft yönetiminde antrenman yaptı.

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Erol Bulut o ismin biletini kesti! Topuk Yaylası'na götürülmedi

Fenerbahçe'de corona virüsü tedbirleri üst düzeydeydi. Tesislerin girişinde gazetecilere ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldı. Belli aralıklarla dezenfektanlar yerleştirilirken sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

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Erol Bulut o ismin biletini kesti! Topuk Yaylası'na götürülmedi

Oyuncular ve personelin Topuk Yaylası Tesisleri'nden corona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına izin verilmiyor.

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