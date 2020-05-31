31 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İki yıldız imzaya kaldı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için şimdiden kolları sıvayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda kiralayabileceği ve bonservisi elinde olan oyunculara yönelen yönetim, iki yıldız isimle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 14:58
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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İki yıldız imzaya kaldı

Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü 21.45'te oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçıyla birlikte yeniden sahalara dönecek olan Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı.

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İki yıldız imzaya kaldı

Sezonun sona ermesiyle birlikte sil baştan bir kadro oluşturması beklenen sarı-lacivertliler, ilk olarak Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak istiyor.

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İki yıldız imzaya kaldı

Görevinden istifa eden Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin yerine de sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nu getirecek olan Kanarya'nın adı Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı, Okan Buruk ve Roberto Carlos gibi isimlerle anılıyor.

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İki yıldız imzaya kaldı

Yönetimin yeni teknik direktör konusunda titiz davrandığı ve Nenad Bjelica ya da Erol Bulut ikilisinden birine takımı emanet etmeyi düşündüğü öğrenildi.

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İki yıldız imzaya kaldı

Yeni hocanın takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıracak olan ve birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı-lacivertliler, bu sezon sıkça sorun yaşadığı savunma hattını güçlendirmek içn kolları sıvadı.

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