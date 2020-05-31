Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İki yıldız imzaya kaldı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için şimdiden kolları sıvayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda kiralayabileceği ve bonservisi elinde olan oyunculara yönelen yönetim, iki yıldız isimle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 14:58 ABONE OL