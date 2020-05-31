31 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Sampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle zirve yarışından büyük ölçüde kopan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Öncelikle yeni teknik direktörü takımın başına geçirmek isteyen sarı-lacivertlilerin yaz transfer dönemindeki dev transfer hamlesi ortaya çıktı. İşte o isim ve transferdeki Emre Belözoğlu detayı...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 11:52
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Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran'da yeniden start alacak lig maçları için Riva'da hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Yeni sezonda kısıtlı imkanlara rağmen şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, transferde önceliği yerli ve genç oyunculara verecek.

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Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Başkan Ali Koç da geçtiğimiz haftalarda telekonferans ile gerçekleştirilen Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle yerli oyuncu transferine öncelik vereceklerini açıklamıştı.

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Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Bu doğrultuda ilk hamlesini gerçekleştiren yönetim, Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

21 yaşındaki futbolcunun ardından geleceğe yatırım yapmak ve şampiyonluk kadrosunu kurmak için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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