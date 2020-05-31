Fenerbahçe resmen açıkladı! Tam 10 imza

Fenerbahçe sadece futbolda değil basketbolda da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda kadın basketbolunda tam 10 isimle sözleşme imzalayarak adeta şov yaptı. İşte Sarı Kanarya'daki o imzalar...