08 Aralık 2020, Salı

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte radardaki 3 isim

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sezona 18 transferle damga vuran Fenerbahçe'de devre arası çalışmaları da başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un raporları doğrultusunda planlamalarını yürüten sarı-lacivertliler, 3 futbolcuyu radarına aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.12.2020 20:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 20:12
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Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte radardaki 3 isim

Süper Lig'de 2020/2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte radardaki 3 isim

Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte radardaki 3 isim

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kanarya, ocak ayında eksik görülen yerleri güçlendirmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte radardaki 3 isim

Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde transferle ilgili konuşmuştu.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte radardaki 3 isim

"FENERBAHÇE'DE HER ZAMAN TRANSFER OLACAKTIR"

Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği Süper Lig'in en iyileri töreninde açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. Fenerbahçe ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır.

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