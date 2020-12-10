10 Aralık 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de transfer için anahtar Nabil Dirar! Ayrılmayı kabul ederse...

Ara transfer döneminde birkaç bölgeye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertlilerin ocak ayında yapacağı takviyeler Faslı futbolcu Nabil Dirar'a bağlı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 10.12.2020 01:41 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 06:19
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Fenerbahçe'de transfer için anahtar Nabil Dirar! Ayrılmayı kabul ederse...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer için yaptığı, "Gönderebilirsek alacağız" açıklamasının perde arkasını SABAH SPOR aralıyor. İşte Kanarya'nın yol haritası:

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de transfer için anahtar Nabil Dirar! Ayrılmayı kabul ederse...

Fenerbahçe'nin ilk hedefi kadroda yer almayan Dirar ile anlaşarak yolları ayırmak.

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Fenerbahçe'de transfer için anahtar Nabil Dirar! Ayrılmayı kabul ederse...

Ücreti 1.5 milyon Euro olan Faslı oyuncu daha önce anlaşmaya yanaşmamıştı ancak tekrar bir görüşme yapılacak.

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Fenerbahçe'de transfer için anahtar Nabil Dirar! Ayrılmayı kabul ederse...

Dirar ile anlaşma sağlanırsa TFF harcama limitinde bir boşluk olacak.

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Fenerbahçe'de transfer için anahtar Nabil Dirar! Ayrılmayı kabul ederse...

Böylelikle Fenerbahçe düşük maliyetli olsa da transfer yapabilecek.

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