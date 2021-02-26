26 Şubat 2021, Cuma

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye bomba bir isim getiriyor!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de özellikle forvet bölgesinde sorun yaşayan Fenerbahçe'de gündem santrforda nokta atış transferi yapmak. Bu doğrultuda Sportif Direktör Emre Belzöoğlu'nun şimdiden harekete geçerek dünyaca ünlü yıldızı ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Belözoğlu'nun listesine aldığı oyuncu ile görüşmek için randevu talep ettiği iddia edildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 26.02.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 15:08
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye bomba bir isim getiriyor!

Sezon başında Samatta, Cisse, Thiam ve Kemal Ademi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de, forvet oyuncularından istenilen verim alınamadı.

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye bomba bir isim getiriyor!

Aston Villa'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta bu sezon Süper Lig'de oynadığı 21 karşılaşmada 10 kez ilk 11'de oynarken 4 gol kaydetti.

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye bomba bir isim getiriyor!

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 22 gole imza atan Cisse ise sarı-lacivertli forma altında 22 mücadelede 4 gol, 1 asist üretti.

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye bomba bir isim getiriyor!

Kasımpaşa'dan transfer süreci tartışma konusu olan Thiam ise zaman zaman kanatlarda oynamış olsa da takıma en fazla katkı yapan isim oldu. Senegalli forvet 20 karşılaşmada 6 gol, 2 asiste imza attı.

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye bomba bir isim getiriyor!

Basel'den kadroya katılan Kemal Ademi ise teknik heyetin kararı doğrultusunda Fatih Karagümrük'e kiralandı. 25 yaşındaki isim, sarı-lacivertli forma altında 8 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

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