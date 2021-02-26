26 Şubat 2021, Cuma
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye bomba bir isim getiriyor!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de özellikle forvet bölgesinde sorun yaşayan Fenerbahçe'de gündem santrforda nokta atış transferi yapmak. Bu doğrultuda Sportif Direktör Emre Belzöoğlu'nun şimdiden harekete geçerek dünyaca ünlü yıldızı ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Belözoğlu'nun listesine aldığı oyuncu ile görüşmek için randevu talep ettiği iddia edildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
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