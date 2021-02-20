Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 futbolcu ceza sınırında!

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Pelkas sakatlıktan dönerken, bir başka tehlike ise kapıda bekliyor. Sarı-lacivertlilerde 5 isim sarı kart sınırında bulunuyor, bu oyuncular kart görmeleri durumunda Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)