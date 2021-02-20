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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 futbolcu ceza sınırında!

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Pelkas sakatlıktan dönerken, bir başka tehlike ise kapıda bekliyor. Sarı-lacivertlilerde 5 isim sarı kart sınırında bulunuyor, bu oyuncular kart görmeleri durumunda Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 20.02.2021 10:47
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 futbolcu ceza sınırında!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 futbolcu ceza sınırında!

Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada birer mağlubiyet ve beraberlik ile 9 galibiyet yaşayan Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puan ve averajla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada giriyor.

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 futbolcu ceza sınırında!

PELKAS DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Dimitris Pelkas, Göztepe maçıyla formasına kavuşacak. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Pelkas, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Göztepe maçıyla sahalara dönecek.

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 futbolcu ceza sınırında!

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda olmayacak.

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 futbolcu ceza sınırında!

Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Diego Perotti de eksikler arasında yer alıyor.

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