20 Şubat 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda o yıldız...

Son yıllarda transfer dönemlerinde sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, son olarak devre arası transfer döneminde İrfan Can Kahveci için savaşmış ve kazanan taraf sarı-lacivertliler olmuştu. Kanarya, teknik direktör Fatih Terim'in istediği bir yıldıza daha kancayı taktı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 20.02.2021 15:20
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda o yıldız...

Sezon başından beri yapılan transferlerde imzası olan Emre Belözoğlu, şimdiden çalışmalara başladı. Milli takımın önemli oyuncuları arasında olması beklenen genç kanat oyuncusunun transferinin bitme aşamasına geldiği gelen bilgiler arasında.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda o yıldız...

Fatih Terim'in de çok istediği ve rotasyonda kullanmak istediği milli savunma oyuncusu için de girişimler başladı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda o yıldız...

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe'de sezon sonu için transfer operasyonu şimdiden başladı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda o yıldız...

Yabancı sınırı olması nedeniyle yerli oyuncuları tercih eden Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi transfer ederek milli takımın en önemli isimlerinden birini kadrosuna kattı. Şimdiki hedef ise Fransa'yı yıkan yıldız!

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda o yıldız...

Sezon sonunda Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona erecek Fatih Kurucuk için Fenerbahçe devreye girdi. Devre arası transfer döneminin son gününde Karagümrük ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanamamıştı.

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