Son dakika spor haberleri: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda o yıldız...

Son yıllarda transfer dönemlerinde sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, son olarak devre arası transfer döneminde İrfan Can Kahveci için savaşmış ve kazanan taraf sarı-lacivertliler olmuştu. Kanarya, teknik direktör Fatih Terim'in istediği bir yıldıza daha kancayı taktı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri