07 Haziran 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları durdu! İşte sebebi

Sezonun ikinci yarısındaki kötü gidişatın ardından Ersun Yanal'ın istifa etmesi sonrası teknik direktörsüz kalan ve 3 aydır yeni hoca için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı gibi isimler gelmişti. Sarı-lacivertlilerde takımın başına kimin getirileceği merak konusu olurken, yönetim teknik direktör arayışlarını durdurdu. İşte sebebi...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 13:08
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları durdu! İşte sebebi

Fenerbahçe taraftarı takımın yeni teknik direktörünün kim olacağını merakla bekliyor.

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları durdu! İşte sebebi

Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal dönemi uzun bir süre önce son buldu ancak yeni hoca hala açıklanmadı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları durdu! İşte sebebi

Birçok isim Fenerbahçe'nin gündemine geldi ve son olarak Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı isimleri ön plana çıktı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları durdu! İşte sebebi

Bu isimlerden birinin sarı-lacivertli takımla yakın zamanda sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü ancak olayın perde arkası ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları durdu! İşte sebebi

Sarı-lacivertli yönetimin bu 3 ismi de şu anlık düşünmediği ve yeni hoca arayışlarının durduğu kaydedildi.

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