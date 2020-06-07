Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları durdu! İşte sebebi

Sezonun ikinci yarısındaki kötü gidişatın ardından Ersun Yanal'ın istifa etmesi sonrası teknik direktörsüz kalan ve 3 aydır yeni hoca için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı gibi isimler gelmişti. Sarı-lacivertlilerde takımın başına kimin getirileceği merak konusu olurken, yönetim teknik direktör arayışlarını durdurdu. İşte sebebi...

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Giriş Tarihi: 07.06.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 13:08 ABONE OL