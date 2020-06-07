07 Haziran 2020, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine sürpriz isim! Hocasından açıklama geldi
Yaz transfer dönemi için oyuncu arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'nin ayrılığına karşı önceliklerden birini forvet bölgesine verdi. Bu doğrultuda birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertli takımla ilgili yabancı basından sürpriz bir iddia ortaya atılırken, golcü futbolcunun hocası da oyuncusunun transferiyle ilgili konuştu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı