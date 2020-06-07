Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine sürpriz isim! Hocasından açıklama geldi

Yaz transfer dönemi için oyuncu arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'nin ayrılığına karşı önceliklerden birini forvet bölgesine verdi. Bu doğrultuda birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertli takımla ilgili yabancı basından sürpriz bir iddia ortaya atılırken, golcü futbolcunun hocası da oyuncusunun transferiyle ilgili konuştu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...