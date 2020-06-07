07 Haziran 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine sürpriz isim! Hocasından açıklama geldi

Yaz transfer dönemi için oyuncu arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'nin ayrılığına karşı önceliklerden birini forvet bölgesine verdi. Bu doğrultuda birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertli takımla ilgili yabancı basından sürpriz bir iddia ortaya atılırken, golcü futbolcunun hocası da oyuncusunun transferiyle ilgili konuştu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 11:43
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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine sürpriz isim! Hocasından açıklama geldi

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe, sürpriz isimleri gündemine almaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine sürpriz isim! Hocasından açıklama geldi

Yeni sezona bambaşka bir kadroyla girmeyi planlayan sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine sürpriz isim! Hocasından açıklama geldi

Transfere kaynak yaratmak adına başta Tottenham, Lazio ve Napoli olmak üzere birçok Avrupa kulübünün gündeminde yer alan Vedat Muriqi'ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, Kosovalı golcünün yerini doldurmak için arayışlarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine sürpriz isim! Hocasından açıklama geldi

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran Kanarya'nın gündemine sürpriz bir isim geldi.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine sürpriz isim! Hocasından açıklama geldi

Sarı-lacivertli takım son olarak Bristol City'de forma giyen Senegalli forvet oyuncusu Famara Diedhiou için devreye girdi.

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