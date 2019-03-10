10 Mart 2019, Pazar
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Fenerbahçe yeni sol kanadını buldu! Bedavaya gelecek
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. İşte Sarı lacivertlilerin sol kanadını kaldıracak Brezilyalı...
Giriş Tarihi: 10.03.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 14:03
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