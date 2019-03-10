10 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe yeni sol kanadını buldu! Bedavaya gelecek

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. İşte Sarı lacivertlilerin sol kanadını kaldıracak Brezilyalı...

Giriş Tarihi: 10.03.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 14:03
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Fenerbahçe yeni sol kanadını buldu! Bedavaya gelecek

Gelecek sezon şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.

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Fenerbahçe yeni sol kanadını buldu! Bedavaya gelecek

Portekiz'de yayım yapan A Bola gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Boavista'da kiralık olarak forma giyen Matheus Indio'yla yakından ilgilendiğini yazdı.

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Fenerbahçe yeni sol kanadını buldu! Bedavaya gelecek

Haberde Kanarya'nın gözlemcilerinin 23 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusunu Boavista'nın son maçlarında takip ettiği ifade edildi.

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Fenerbahçe yeni sol kanadını buldu! Bedavaya gelecek

Indio'nun bu akşam Sporting Lizbon'a karşı yapacağı maçı da Fenerbahçeli yetkililerin tribünde seyredeceği de dile getirildi.

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Fenerbahçe yeni sol kanadını buldu! Bedavaya gelecek

400 BİN EURO'LUK DEĞERİ VAR
Akşam'ın haberine göre; Bonservisi Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Estoril'in elinde bulunan ve piyasa değeri 400 bin Euro olarak gösterilen Indio, önümüzdeki yaz serbest kalacak.

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