Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Slimani ve Benzia derken...

Sezon başında kiralanan ve sergiledikleri performansla hayal kırıklığı yaratan Slimani ve Benzia'nın takımdan ayrılması neredeyse kesinleşti. Sarı-lacivertlilerin Benzia'nın 7.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor. Gelecek sezon kadroda olmayacak olan bu iki futbolcunun ardından üçüncü ayrılık da yolda.

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