10 Mart 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Slimani ve Benzia derken...
Spor Toto Süper Lig'de tarihin en kötü sezonun geçiren ve 25 hafta sonunda topladığı 28 puanla 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlandı. Sezon sonunda birçok oyuncusuyla yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde sezon sonunda Slimani ve Benzia'nın ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
Giriş Tarihi: 10.03.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 17:25
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