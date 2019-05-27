27 Mayıs 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de sürpriz imza! İşte sözleşme detayları

Gelecek sezon için zirveye oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen ve bu doğrutulda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.05.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 16:05
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Fenerbahçe'de sürpriz imza! İşte sözleşme detayları

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk.

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Fenerbahçe'de sürpriz imza! İşte sözleşme detayları

Sezon başında yaptığı hataları tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz imza! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda ilerleyen Kanarya, ilk olarak Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'de sürpriz imza! İşte sözleşme detayları

Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Volkan Demirel'in yerine takıma abilik yapacak ve tecrübelerini paylaşacak olan 38 yaşındaki futbolcunun, 1 yıl futbol oynadıktan sonra sarı-lacivertli teknik ekipte görev alması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz imza! İşte sözleşme detayları

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de Emre transferinin ardından imzaları peş peşe attırması bekleniyor.

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