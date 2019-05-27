Fenerbahçe'de sürpriz imza! İşte sözleşme detayları

Gelecek sezon için zirveye oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen ve bu doğrutulda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.05.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 16:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





