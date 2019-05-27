27 Mayıs 2019, Pazartesi

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Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolcusu! Caner Erkin denmişti ancak...

Süper Lig'de hayal kırıklığı bir sezon geçiren ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor... Adı Beşiktaş forması giyen eski futbolcusu Caner Erkin'le anılan sarı-lacivertlilerin, siyah-beyazlıların başka bir yıldızı için transfer girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.05.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 10:07
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Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolcusu! Caner Erkin denmişti ancak...

Fenerbahçe'de sezonun bitmesinin ardından gözler transfer dönemine çevrildi.

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Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolcusu! Caner Erkin denmişti ancak...

Sarı-lacivertliler, transferde hızlı davranarak Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.

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Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolcusu! Caner Erkin denmişti ancak...

Kanarya'da bu sezon dış transfer kadar iç transferde de yoğun bir dönem geçirecek...

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Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolcusu! Caner Erkin denmişti ancak...

12 futbolcusuyla sözleşmesi sona eren sarı-lacivertlilerde en az 10 futbolcuyla yollar ayrılacak.

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Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolcusu! Caner Erkin denmişti ancak...

Sarı-lacivertlilerde ilk olarak Mathieu Valbuena ve Roman Neustadter, gelecek sezon takımda olmayacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdular.

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