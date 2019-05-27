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Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolcusu! Caner Erkin denmişti ancak...
Süper Lig'de hayal kırıklığı bir sezon geçiren ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor... Adı Beşiktaş forması giyen eski futbolcusu Caner Erkin'le anılan sarı-lacivertlilerin, siyah-beyazlıların başka bir yıldızı için transfer girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 27.05.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 10:07
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