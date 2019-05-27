27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Balotelli'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...
Sezonun bitmesiyle transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Birçok oyuncuyla temas halinde olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan isimlerden birisi de Mario Balotelli... Son olarak Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya forması giyen İtalyan golcü, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 27.05.2019 12:19
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