27 Mayıs 2019, Pazartesi

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Balotelli'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Sezonun bitmesiyle transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Birçok oyuncuyla temas halinde olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan isimlerden birisi de Mario Balotelli... Son olarak Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya forması giyen İtalyan golcü, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.05.2019 12:19
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Balotelli'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Fransız ekibi Olympique Marsilya ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu oldu.

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Balotelli'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

İtalyan golcünün adı Fenerbahçe ile anılırken, Fransa'da Canal Plus yayınına katılan tecrübeli isim transferiyle ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu.

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Balotelli'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Kendisine "Olympique Marsilya ile yeniden sözleşme imzalar mısın?" sorusu yöneltilen Balotelli, şu yanıtı verdi;

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Balotelli'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

"Yöneticiler ne düşünüyor bilmiyorum. Neler olduğunu göreceğiz. Bu konuyu konuşmadık ama ben burada kendimi çok iyi hissettim ve teklif gelirse neden olmasın."

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Balotelli'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Ocak ayında geldiği Marsilya'da yarım sezon geçiren Mario Balotelli, geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin sona ermesiyle sosyal medya hesabından Fransız ekibine veda etmişti.

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