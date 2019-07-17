17 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Comolli'ye talip çıktı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Damien Comolli ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen ancak yaptığı transferler nedeniyle taraftarın ağır eleştirilerine maruz kalan Fransız futbol adamına Premier Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.07.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 10:03
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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Comolli'ye talip çıktı

Yeni sezon hazırlıklarının Topuk Yaylası etabını tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Comolli'ye talip çıktı

Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyon olarak taraftarına geçen sezonu unutturmak istiyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Comolli'ye talip çıktı

Takviye çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Comolli'ye talip çıktı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Comolli'ye talip çıktı.

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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Comolli'ye talip çıktı

Fanatik'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe'nin Fransız sportf direktörüne talip oldu.

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