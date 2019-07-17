17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Comolli'ye talip çıktı
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Damien Comolli ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen ancak yaptığı transferler nedeniyle taraftarın ağır eleştirilerine maruz kalan Fransız futbol adamına Premier Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.07.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 10:03
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