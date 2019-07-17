17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli'ye talimat! "İki ismi istiyorum"
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şimdilik 7 transferde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerde gözler stoper transferine çevrildi. Sözleşmesi sona eren Roman Neustadter ile yollarını ayıran ve stoper rotasyonunda sadece Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'i bulunduran sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli'ye istediği iki ismi bildirdi.
Giriş Tarihi: 17.07.2019 12:08
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