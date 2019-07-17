17 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de varsa yoksa Kolarov

Sol beke Spinazzola'yı transfer eden Roma, bu kez de stopere en az iki takviye yapacağını açıkladı. Hocasının stoper olarak düşündüğü Kolarov için Petrachi de çok net konuştu: Onun yeri orası değil. İtalyan ekibindeki gelişmeleri takip eden sarılacivertliler de 33 yaşındaki oyuncudan vazgeçmiyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2019 01:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 07:20
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Fenerbahçe'de varsa yoksa Kolarov

Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Kolarov'da yine önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarılacivertlilerin daha önce anlaşma sağladığı Sırp oyuncu için yeni hocası Foncesa'dan onay çıkmamıştı.

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Fenerbahçe'de varsa yoksa Kolarov

Roma'nın yeni teknik direktörü, sol beke Spinazzola'yı transfer etmelerine rağmen 33 yaşındaki futbolcunun kadroda tutulmasını istemiş ve onu stoper olarak değerlendireceğini açıklamıştı. Roma Sportif Direktörü Petrachi ise dün çok önemli açıklamalar yaptı. Kolarov'un asıl mevkisinin stoper olmadığını belirten Petrachi, şunları söyledi:

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Fenerbahçe'de varsa yoksa Kolarov

TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR

"Fonseca, Kolarov'u stoper olarak düşünüyor. Ancak Kolarov'un yeri orası değil. Merkez savunmada eksiğimiz var. Ne kadar erken müdahale edersek o kadar iyi. Stoper transferi yapacağız. 2 stoper alabiliriz. Merkez savunmada 4 veya 5 iyi oyuncumuz olmalı. 4'lü defans için bu gerekli."

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Fenerbahçe'de varsa yoksa Kolarov

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu Kolarov'un durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, yıldız futbolcunun menajeriyle de temaslarını sürdürüyor. Kısa süre içinde bu oyuncunun durumunu netleştirmek isteyen sarı-lacivertliler, tüm şartları zorluyor.

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Fenerbahçe'de varsa yoksa Kolarov

COMOLLI İŞ BAŞINDA

Max Kruse, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues'i bonservis ödemeden kadrosuna katan Fenerbahçe, Kolarov için de bedel ödemek istemiyor. Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu için temasları sürdüren sportif direktör Comolli, bu transferi de bonservissiz bitirmeyi hedefliyor.

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