17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de varsa yoksa Kolarov
Sol beke Spinazzola'yı transfer eden Roma, bu kez de stopere en az iki takviye yapacağını açıkladı. Hocasının stoper olarak düşündüğü Kolarov için Petrachi de çok net konuştu: Onun yeri orası değil. İtalyan ekibindeki gelişmeleri takip eden sarılacivertliler de 33 yaşındaki oyuncudan vazgeçmiyor.
Giriş Tarihi: 17.07.2019 01:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 07:20
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