Fenerbahçe'de varsa yoksa Kolarov

Sol beke Spinazzola'yı transfer eden Roma, bu kez de stopere en az iki takviye yapacağını açıkladı. Hocasının stoper olarak düşündüğü Kolarov için Petrachi de çok net konuştu: Onun yeri orası değil. İtalyan ekibindeki gelişmeleri takip eden sarılacivertliler de 33 yaşındaki oyuncudan vazgeçmiyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2019 01:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 07:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





