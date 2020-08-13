13 Ağustos 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de stoper harekatı! Erol Bulut bizzat istedi

Yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna resmi olarak 5 ismi katan sarı-lacivertliler, son olarak Las Palmas forması giyen Lemos için de prensip anlaşmasına varmıştı. Teknik direktör Erol Bulut da stopere takviyelerin sürmesini istedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 10:33
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Fenerbahçe'de stoper harekatı! Erol Bulut bizzat istedi

Şu ana kadar transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Sarı-lacivertliler özellikle son iki sezonda büyük sorun yaşanan stoper bölgesine takviye yapmak için atağa kalktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de stoper harekatı! Erol Bulut bizzat istedi

Yönetim, ilk olarak İspanyol temsilcisi Las Palmas formasını giyen Mauricio Lemos ile her konuda anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'de stoper harekatı! Erol Bulut bizzat istedi

İspanyol kulübünden de transferle ilgili resmi açıklama geldi. Başkan Miguel Angel Ramirez Alonso, "Prensipte anlaşma sağladık, tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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Fenerbahçe'de stoper harekatı! Erol Bulut bizzat istedi

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Mauricio Lemos için Las Palmas'a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Sarı-lacivertli yönetim, Uruguaylı futbolcuyu aldıktan sonra da frene basmayacak.

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Fenerbahçe'de stoper harekatı! Erol Bulut bizzat istedi

HEDEF CAULKER

Takvim'in haberine göre rota hemen, teknik direktör Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi olan Steven Caulker'a dönecek.

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