12 Ağustos 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Dikkat çeken o detay! Fenerbahçe idmanında...

Gelecek sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, hafta sonunda İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacağını açıklamıştı. Kanarya'nın son antrenmanında ise dikkat çeken bir detay vardı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 16:38
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Dikkat çeken o detay! Fenerbahçe idmanında...

Yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam eden Fenerbahçe, cumartesi günü İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli teknik heyet ve futbolcular maç öncesinde corona virüsü testinden geçti. Bu arada idmanda dikkat çeken detaylar da vardı.

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Dikkat çeken o detay! Fenerbahçe idmanında...

Teknik direktör Erol Bulut, futbolcularla bizzat ilgilenirken, hatalı çalışan futbolcunun yanına gidip uyarılarda bulundu. Bulut ayrıca Aurelio, Pantelis, Mehmet Yozgatlı'dan bilgiler aldı.

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Dikkat çeken o detay! Fenerbahçe idmanında...

ZAJC VE NOVAK DÖNDÜ

Fenerbahçe'de ülkesinde bulunan Miha Zajc ve Filip Novak döndü. Miha Zajc ve Filip Novak bugün önce sağlık kontrollerinden geçecek, ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak.

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Dikkat çeken o detay! Fenerbahçe idmanında...

Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri, Fenerbahçe için hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımın kamp yapacağı tesislerde teknik heyet ve futbolcuların kalacağı odalar, masaj, fizyoterapi ve sağlık odaları dezenfekte edildi. Tesis çalışanları da takım gelmeden önce corona virüsü testinden geçirilecek.

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Dikkat çeken o detay! Fenerbahçe idmanında...

EN HIZLISI OZAN TUFAN

Fenerbahçe'de önceki gün yapılan hız testinde Ozan Tufan ilk sırada yer aldı. Ozan Tufan'ın yapılan ölçümlerde vücut yağ oranının da ideal seviyede olduğu, başarılı oyuncunun kilo fazlasının olmadığı belirtildi.

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