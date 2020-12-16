16 Aralık 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de stoper aranıyor! Emre Belözoğlu o isimlerin peşinde

Süper Lig'de çıktığı son 3 iç saha maçından mağlubiyet ile ayrılan ve yenilen gollerde stoper oyuncularının yaptıkları hatalar Fenerbahçe yönetimini ara transfer dönemi için hızlanmaya itti. Sportif direktör Emre Belözoğlu birçok yeni isim ile görüşüyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o isimler...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 11:30
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Fenerbahçe'de stoper aranıyor! Emre Belözoğlu o isimlerin peşinde

Süper Lig'de kendi evinde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu bağlantıları aracılığı ile ara transferde de hızlı davranmak istiyor.

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Fenerbahçe'de stoper aranıyor! Emre Belözoğlu o isimlerin peşinde

Stoper arayışlarına başlayan Emre Belözoğlu, F.Bahçe'nin eski savunmacıları Lugano, Luciano ve Edu ile görüş alışverişinde bulundu.

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Fenerbahçe'de stoper aranıyor! Emre Belözoğlu o isimlerin peşinde

Teknik direktör Erol Bulut'un da raporu doğrultusunda ara transferde F.Bahçe'de takıma 2-3 takviye yapılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de stoper aranıyor! Emre Belözoğlu o isimlerin peşinde

Yaz transfer döneminde takıma katılan isimlerden yeterli verimi alamayan Erol Bulut'un kulübede alternatif isimler istediği belirtildi.

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Fenerbahçe'de stoper aranıyor! Emre Belözoğlu o isimlerin peşinde

Yeni Malatyaspor maçında Sadık Çiftpınar'ın performansı yeterli bulunmadı. Sadık, ikinci yarıda kulübeye çağrıldı ve yerine Gustavo çekildi.

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