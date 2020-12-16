Fenerbahçe'de stoper aranıyor! Emre Belözoğlu o isimlerin peşinde

Süper Lig'de çıktığı son 3 iç saha maçından mağlubiyet ile ayrılan ve yenilen gollerde stoper oyuncularının yaptıkları hatalar Fenerbahçe yönetimini ara transfer dönemi için hızlanmaya itti. Sportif direktör Emre Belözoğlu birçok yeni isim ile görüşüyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o isimler...

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Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 11:30 ABONE OL