11 Eylül 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Herkes Mehmet Ekici derken...
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı-lacivertliler, TFF'ye bildirilen 28 kişilik listeye dahil edilmeyen Mehmet Ekici ile yollarını devre arasında resmen ayıracak. Öte yandan Ekici'nin ayrılığının ardından beklenmedik bir ayrılık daha yolda... Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 11.09.2019 18:48
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