11 Eylül 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Herkes Mehmet Ekici derken...

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı-lacivertliler, TFF'ye bildirilen 28 kişilik listeye dahil edilmeyen Mehmet Ekici ile yollarını devre arasında resmen ayıracak. Öte yandan Ekici'nin ayrılığının ardından beklenmedik bir ayrılık daha yolda... Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 18:48
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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Herkes Mehmet Ekici derken...

Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Herkes Mehmet Ekici derken...

Sarı-Lacivertlilerde ilk olarak Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Herkes Mehmet Ekici derken...

Transfer döneminde kendisine kulüp bulması söylenen tecrübeli futbolcu, takımda kalmıştı.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Herkes Mehmet Ekici derken...

Bu dönem Kasımpaşa ve Beşiktaş ile görüşen Ekici, iki kulüple de anlaşamamıştı.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Herkes Mehmet Ekici derken...

Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi.

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