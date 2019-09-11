11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç'e dev talip! Türkiye'ye geliyorlar

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kosovalı golcü, EURO 2020 Elemeleri'nde ülkesinin Çekya ve İngiltere ile oynadığı maçlarda 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Öte yandan Avrupa devinin, gösterdiği etkili performansla adından söz ettiren Muriç'i izlemek için Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçına temsilci göndereceği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 20:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 20:21
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Vedat Muriç'e dev talip! Türkiye'ye geliyorlar
Vedat Muriç ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
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Vedat Muriç'e dev talip! Türkiye'ye geliyorlar
Fenerbahçe formasıyla sezona iyi bir başlangı yapan ve Kosova Milli Takımı'nda da gollerine devam eden Vedat Muriqi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Vedat Muriç'e dev talip! Türkiye'ye geliyorlar

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, futboluyla dikkatlari üzerine çekti.
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Vedat Muriç'e dev talip! Türkiye'ye geliyorlar

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında attığı gollere ligde de devam eden Kosovalı golcü ilk 3 maçta 2 gollük bir performans sergiledi.
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Vedat Muriç'e dev talip! Türkiye'ye geliyorlar

Fenerbahçe formasıyla attığı gollerin yanı sıra saha içindeki savaşçı yapısı ve takım arkadaşları ile uyumu Muriç'i takımın vazgeçilmezleri arasına soktu.
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