Vedat Muriç'e dev talip! Türkiye'ye geliyorlar

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kosovalı golcü, EURO 2020 Elemeleri'nde ülkesinin Çekya ve İngiltere ile oynadığı maçlarda 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Öte yandan Avrupa devinin, gösterdiği etkili performansla adından söz ettiren Muriç'i izlemek için Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçına temsilci göndereceği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 20:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 20:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





