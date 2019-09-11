11 Eylül 2019, Çarşamba
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Alman yıldızdan Vedat Muriç yorumu!
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Vedat Muriç, Fenerbahçe ve Kosova formasıyla gösterdiği performans ile taraflı tarafsız övgü topluyor. Kosovalı futbolcu attığı gollerle hem Fenerbahçe'yi hem ülkesini sırtlamaya devam ediyor. Muriç'in bu performansı Avrupa basınının da dikkatini çekti.
Giriş Tarihi: 11.09.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 16:36
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