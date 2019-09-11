11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Alman yıldızdan Vedat Muriç yorumu!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Vedat Muriç, Fenerbahçe ve Kosova formasıyla gösterdiği performans ile taraflı tarafsız övgü topluyor. Kosovalı futbolcu attığı gollerle hem Fenerbahçe'yi hem ülkesini sırtlamaya devam ediyor. Muriç'in bu performansı Avrupa basınının da dikkatini çekti.

Giriş Tarihi: 11.09.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 16:36
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Alman yıldızdan Vedat Muriç yorumu!

Fenerbahçe'de ve Avrupa'da Vedat Muriç rüzgarı esiyor...

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Alman yıldızdan Vedat Muriç yorumu!

Sarı-Lacivertlilerin sezon başında Rizespor'dan transfer ettiği golcü futbolcu, beklentileri fazlasıyla karşıladı.

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Alman yıldızdan Vedat Muriç yorumu!

Bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen Vedat Muriç ile Galatasaray da uzun süre ilgilenmişti.

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Alman yıldızdan Vedat Muriç yorumu!

Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla çıktığı 3 lig maçında 2 gol atan Muriç, performansıyla taraftarların sevgilisi haline geldi.

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Alman yıldızdan Vedat Muriç yorumu!

Performansını Avrupa'da da sürdüren Muriç, Kosova'nın Çekya karşısında aldığı galibiyette ilk golü atarak takımına büyük katkı sağladı.

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