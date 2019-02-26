26 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi!

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Serdar Aziz, teknik direktör Ersun Yanal'ı düşündürüyor.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 13:52 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 14:00
  • 1
  • 21
Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştı.

  • 2
  • 21
Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi!

Bu kritik mücadelede sarı-lacivertliler hayati bir geri dönüşe imza atarak bir puanı almasını bildi.

  • 3
  • 21
Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi!

Kanarya, bu geri dönüşle birlikte maçtan puan çıkarmanın yanında moral açısından da oldukça güçlendi.

  • 4
  • 21
Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi!

Beşiktaş ise şampiyonluk mücadelesinde ağır bir yara almış oldu.

  • 5
  • 21
Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi!

Sarı-Lacivertliler 3-0'dan geri dönüşü kutlarken, maç sonunda büyük bir üzüntü yaşadı...

ERMAN TOROĞLU: "BU MAÇI KİM KAYBETSE ONUN İÇİN ÜZÜLÜRDÜM"

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör