Fenerbahçe'den Valbuena'ya yeni sözleşme

Akşam'ın haberine göre; Oyun görüşü, takıma kattığı hava ve saha içinde arkadaşlarını yönlendirmesiyle hocasının gözüne giren 34 yaşındaki Valbuena, başkan Ali Koç tarafından da alkış alırken, teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla Valbuena'nın sözleşmesinin 1 1 yıl daha uzatma kararının alındığı belirtildi.