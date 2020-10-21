Fenerbahçe'de Ozan Tufan performansı ile gündem olmuştu! İşte yeni serbest kalma bedeli

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ve A Milli Takım'da son dönemlerde gösterdiği performansla gündem maddesi olan Ozan Tufan, değerine değer katmaya devam ediyor... Sezon başında takımdan ayrılması beklenen ancak teknik direktör Erol Bulut'un güvenip takımda tuttuğu başarılı oyuncunun yükselen grafiği sonrası yeni serbest kalma bedeli de belli oldu. İşte o rakam ve detaylar...