21 Ekim 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan performansı ile gündem olmuştu! İşte yeni serbest kalma bedeli

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ve A Milli Takım'da son dönemlerde gösterdiği performansla gündem maddesi olan Ozan Tufan, değerine değer katmaya devam ediyor... Sezon başında takımdan ayrılması beklenen ancak teknik direktör Erol Bulut'un güvenip takımda tuttuğu başarılı oyuncunun yükselen grafiği sonrası yeni serbest kalma bedeli de belli oldu. İşte o rakam ve detaylar...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 09:11
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan performansı ile gündem olmuştu! İşte yeni serbest kalma bedeli

Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası esiyor. Hem A Milli Takım'ı hem de Fenerbahçe'yi adeta sırtında taşıyan başarılı futbolcu Fenerbahçe'de forvet arkası pozisyonda harika işlere imza atıyor.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan performansı ile gündem olmuştu! İşte yeni serbest kalma bedeli

Milli maçta Sırbistan'a gol atan Ozan, Süper Lig'de oynadıkları Göztepe maçında penaltı kazandırdı ve bir de asist yaptı.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan performansı ile gündem olmuştu! İşte yeni serbest kalma bedeli

Herkes onu gidecek sandı ama teknik direktör Erol Bulut sezon başı Ozan'la toplantı yaptı. "Daha delici ataklar yapan, topu ileriye taşıyan, rakibe baskı yapan bir 10 numara olacaksın" dedi.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan performansı ile gündem olmuştu! İşte yeni serbest kalma bedeli

Ozan Tufan önce özel hayatını düzene soktu. Nişanlandı. Evinin alt katını spor salonuna çeviren milli yıldız gücüne güç kattı. Fenerbahçe ve Milli Takım'da ortaya koyduğu futbolla zirve yaptı.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan performansı ile gündem olmuştu! İşte yeni serbest kalma bedeli

Ozan Tufan harika performansıyla Avrupa takımlarının da radarına girmeyi başardı.

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