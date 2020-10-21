21 Ekim 2020, Çarşamba

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Bir transfer de ezeli rakipten! Bedava geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona 18 transferle iddialı giriş yapan ve 5 haftada 11 puan toplayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan sarı-lacivertliler yılın transferini ise ezeli rakibinden yapmaya hazırlanıyor. Kanarya başarılı futbolcunun transferini bedavaya bitirecek. İşte o isim ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 10:26
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Bir transfer de ezeli rakipten! Bedava geliyor

Fenerbahçe bu sezon transferde dur durak bilmiyor. Kadrosunu 18 yeni yıldızla güçlendiren sarı-lacivertlilerde şimdiden ara transfer döneminin çalışmaları başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Bir transfer de ezeli rakipten! Bedava geliyor

Süper Lig'de yaz transfer dönemine kadrosuna kattığı yıldızlarla damga vuran Fenerbahçe'den teknik direktör Erol Bulut'un tek hedefi şampiyonluk.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Bir transfer de ezeli rakipten! Bedava geliyor

Sarı lacivertli ekibe imza attığı günden sonra sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yaptığı 18 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi halindeler.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Bir transfer de ezeli rakipten! Bedava geliyor

Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da kadrosuna kattı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Bir transfer de ezeli rakipten! Bedava geliyor

AYRILIKLAR YAŞANDI

Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Garry Rodrigues gibi isimlerle de yollarını ayırdı.

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