Son dakika Fenerbahçe haberi: Bir transfer de ezeli rakipten! Bedava geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona 18 transferle iddialı giriş yapan ve 5 haftada 11 puan toplayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan sarı-lacivertliler yılın transferini ise ezeli rakibinden yapmaya hazırlanıyor. Kanarya başarılı futbolcunun transferini bedavaya bitirecek. İşte o isim ve tüm detaylar...