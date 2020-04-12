Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

Başta sol bek, stoper ve orta saha olmak üzere birçok bölgeye takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun emekli olması, Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılması ve sözleşmesi sona erecek Tolga Ciğerci'nin geleceğinin belirsizliğini koruması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı.