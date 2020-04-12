12 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşün ardından zirve yarışından uzaklaşan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, İsviçreli yıldızın transferi için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 12.04.2020 22:56 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 23:12
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

Yeni sezon kadrosunu sil baştan oluşturmayı planlayan sarı-lacivertliler, öncelikle sportif direktör ve teknik direktör sorununu halletmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

Damien Comolli ve Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından hem sportif direktör hem de teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetim, bir yandan corona virüsü nedeniyle lige verilen arada oyuncu arayışlarına devam ediyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

Başta sol bek, stoper ve orta saha olmak üzere birçok bölgeye takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun emekli olması, Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılması ve sözleşmesi sona erecek Tolga Ciğerci'nin geleceğinin belirsizliğini koruması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, aradığı oyuncuyu İsviçre'de buldu. İşte detaylar...

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