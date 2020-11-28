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Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'dan Beşiktaş derbisi yorumu! "Bize karşı yaptıkları..."

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Marcel Tisserand, sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu. Demokratik Kongolu oyuncu, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi kulübünün televizyonuna flaş açıklamalarda bulundu. İşte 27 yaşındaki stoperin o sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 28.11.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 13:39
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Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'dan Beşiktaş derbisi yorumu! Bize karşı yaptıkları...

Fenerbahçe'nin sezon başında Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Marcel Tisserand, Beşiktaş derbisi ve Erol Bulut hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'dan Beşiktaş derbisi yorumu! Bize karşı yaptıkları...

FB TV'de yayınlanan 'Günün Röportajı' programına konuk olan Demokratik Kongo'lu stoper, Beşiktaş derbisini kazanıp, taraftarlara 3 puan hediye etmek istediklerini söyledi.

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Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'dan Beşiktaş derbisi yorumu! Bize karşı yaptıkları...

Tisserand, "Beşiktaş maçı Fenerbahçe taraftarları için özel bir maç. Aynı şekilde benim için de özel bir maç. Galatasaray derbisinden sonra benim için ikinci derbi olacak. Ben de bu maçta oynamak istiyorum." dedi. Derbi atmosferiyle ilgiliyse Tisserand, "Almanya'da, Fransa'da oynarken takip ettiğim derbilerde oynama şansım olacak. Kendi açımdan mutluyum ama tabii ki her şeyden önce tek amacımız bu maçtan 3 puan almak olacak ve iyi bir oyunla bunu kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

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Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'dan Beşiktaş derbisi yorumu! Bize karşı yaptıkları...

"KENDİMİZİ HAZIR HİSSEDİYORUZ"

Derbi hazırlıklarıyla ilgili ise Tisserand, "Özel bir maç oynayacağız. Beşiktaş özellikle ofansif yönleri güçlü bir takım. Ofansif anlamda çok fazla şemaya sahip bir takım. Biz de aynı şekilde hocamızla beraber antrenmanlarda bu noktaları nasıl durdurabileceğimize, arkada nasıl pozisyon alacağımıza çalışıyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz. Tabii ki bu maçtan önce birkaç antrenmanımız daha olacak. Beşiktaş maçına kadar en formda şekilde hazırlanmak ve maça o şekilde çıkmak istiyoruz.

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Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'dan Beşiktaş derbisi yorumu! Bize karşı yaptıkları...

Özel bir maç ve biz de farklı bir şekilde hazırlanıyoruz bu maça. Taraftarların da bizden beklediği galibiyet olacak. Bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Kafamızdaki hedef sadece bu. Ligde daha çok mesafe kat etmek adına bu maçtan 3 puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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