Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'dan Beşiktaş derbisi yorumu! "Bize karşı yaptıkları..."

Tisserand, "Beşiktaş maçı Fenerbahçe taraftarları için özel bir maç. Aynı şekilde benim için de özel bir maç. Galatasaray derbisinden sonra benim için ikinci derbi olacak. Ben de bu maçta oynamak istiyorum." dedi. Derbi atmosferiyle ilgiliyse Tisserand, "Almanya'da, Fransa'da oynarken takip ettiğim derbilerde oynama şansım olacak. Kendi açımdan mutluyum ama tabii ki her şeyden önce tek amacımız bu maçtan 3 puan almak olacak ve iyi bir oyunla bunu kazanmak istiyoruz." diye konuştu.