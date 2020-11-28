28 Kasım 2020, Cumartesi

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (10. hafta)

Süper Lig'de 10. haftasında perde Ankaragücü-Trabzonspor mücadelesi ile açıldı. Ankara'da oynanan karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Bugün oynanan karşılaşmalarda ise Gaziantep FK sahasında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Medipol Başakşehir ise 3-0 öne geçtiği maçta Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. İşte bu karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 18:09
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 10. hafta

21- Ankaragücü - 2 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 10. hafta

20 - Gençlerbirliği - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 10. hafta

19- Denizlispor - 6 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 10. hafta

18- Kayserispor - 7 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 10. hafta

17- Erzurumspor - 8 Puan

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