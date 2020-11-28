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Erol Bulut'un kadro tercihini açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç de, dev derbi öncesi teknik direktör Erol Bulut'un kadro tercihini açıkladı. İşte Gürcan Bilgiç'in derbi değerlendirmeleri... | Son dakika Fenerbahçe Beşiktaş derbi haberleri

Giriş Tarihi: 28.11.2020 11:56
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Erol Bulut'un kadro tercihini açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe farklı bir kadro ile çıktığı Gençlerbirliği maçını 5-1 kazandı. Yarın Erol Bulut'un Beşiktaş derbisine nasıl bir 11 ile çıkmasını bekliyorsunuz?

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Erol Bulut'un kadro tercihini açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde...

Erol Bulut yavaş yavaş taşları yerine oturtuyor. Orta saha ve defans kurgusu belli. Sadece ön tarafta denemeler yapıyor. Perotti ve Pelkas'ın son maçtaki performansları ve Samatta'nın da sakatlanmasıyla Cisse'nin yeri de garantilenmiş gibi.

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Erol Bulut'un kadro tercihini açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde...

Bu nedenle çok farklı, sürpriz yapan bir kadro beklemiyorum. Novak'ın yerine Caner'i seçecek, Perotti ile uyumunu değerlendirecektir.

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Erol Bulut'un kadro tercihini açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde...

Dirençli ve temaslı oynayan, rakibe önde baskı yapan, buna uygun fizik güç üreten kadro ile başlayacak ve devamındaki değişikliklerde bu yapıyı koruyacak oyuncuları değerlendirecektir.

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Erol Bulut'un kadro tercihini açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde...

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