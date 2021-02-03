03 Şubat 2021, Çarşamba

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo üzüntüsü yaşandı. Brezilyalı yıldız, ilk yarının son dakikalarında bir sakatlık yaşayarak oyun dışı kaldı. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Gustavo'nun durumu netleşti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.02.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 12:26
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku yaşandı.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Yıldız futbolcu, ilk yarıdaki bir pozisyonda önce takım arkadaşı Ozan Tufan ile çarpıştı.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Sambacı, topu takip etti ama bu kez de rakibin müdahalesiyle acı içine yerde kaldı.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Tecrübeli orta saha oyuncusu, maça devam etmek için kendisini zorlasa da yaşadığı acı nedeniyle yere basmakta bile zorlandı.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Gustavo bu nedenle ikinci yarı yerini Mbwana Samatta'ya bıraktı.

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