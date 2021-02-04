04 Şubat 2021, Perşembe

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sorun büyük! Orta sahada...

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de, orta sahada büyük sorun yaşanıyor. Bazı oyuncular formsuzken, diğerleri ilk 11'e hazır değil. Belirsizliğini koruyan futbolcular varken, sakatlar da cabası... İşte Fenerbahçe'deki son detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.02.2021 01:16 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 06:11
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sorun büyük! Orta sahada...

Hatay'da 2-1 kazanan Fenerbahçe artık gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. Ancak Erol Bulut kritik maç öncesi çok sıkıntılı.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sorun büyük! Orta sahada...

Tecrübeli hoca orta alandaki eksikler ve formsuzluklar nedeniyle 11 kurmakta bir hayli zorlanacak.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sorun büyük! Orta sahada...

Sakatlığı bulunan Pelkas ve İrfan Can derbide kesin olarak yok. Hatay maçında sakatlanan ve dizinde şişlik oluşan Gustavo'nun durumu derbi saati belli olacak.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sorun büyük! Orta sahada...

5 haftadır gol veya asistli olmayan Ozan Tufan çok formsuz. Mert Hakan inişli çıkışlı grafiğiyle beklentileri tam olarak karşılayamadı.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sorun büyük! Orta sahada...

Sosa ise uzun süredir takıma katkı veremiyor. Hatay'da ilk kez forma giyen Mesut Özil henüz 11'de oynayacak durumda değil.

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