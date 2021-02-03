Fenerbahçeli eski futbolcudan İrfan Can Kahveci yorumu! "Yerinde olsam Galatasaray'a giderdim"

Her sezon olduğu gibi bu sezon da birçok takım daha ilk yarı bitmeden en az 3 teknik adam değiştirdi. Bunun sebebi nedir?

Başarısızlığın tek faturası otomatikman teknik direktörlere kesiliyor. Çünkü oyuncuyu gönderme şansın yok. Yönetim bıkamıyor zaten. O yüzden ilk gidenler hocalar oluyor. Artık buna da bir standart getirmeleri gerekiyor. Nasıl hocalar bir sezon içinde iki takımdan başka takım çalıştıramıyorsa kulüpler de sadece iki hocayla çalışmalı. Böyle bir karar kulüplerin maddi anlamda da menfaatine olur.