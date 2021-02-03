03 Şubat 2021, Çarşamba

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Fenerbahçeli eski futbolcudan İrfan Can Kahveci yorumu! "Yerinde olsam Galatasaray'a giderdim"

Ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın renklerine bağlamak için kıyasıya mücadele ettiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formasını terleten Yusuf Şimşek, yıldız futbolcunun sarı-lacivertli ekibe transferini yorumladı.

Giriş Tarihi: 03.02.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 09:56
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Fenerbahçeli eski futbolcudan İrfan Can Kahveci yorumu! Yerinde olsam Galatasaray'a giderdim

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten ve her iki takımla da şampiyonluk sevinci yaşayan eski futbolcu Yusuf Şimşek, futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçeli eski futbolcudan İrfan Can Kahveci yorumu! Yerinde olsam Galatasaray'a giderdim

Ajansspor'a konuşan Şimşek, Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferini de değerlendirdi. İşte Yusuf Şimşek'in açıklamaları:

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Fenerbahçeli eski futbolcudan İrfan Can Kahveci yorumu! Yerinde olsam Galatasaray'a giderdim

Her sezon olduğu gibi bu sezon da birçok takım daha ilk yarı bitmeden en az 3 teknik adam değiştirdi. Bunun sebebi nedir?

Başarısızlığın tek faturası otomatikman teknik direktörlere kesiliyor. Çünkü oyuncuyu gönderme şansın yok. Yönetim bıkamıyor zaten. O yüzden ilk gidenler hocalar oluyor. Artık buna da bir standart getirmeleri gerekiyor. Nasıl hocalar bir sezon içinde iki takımdan başka takım çalıştıramıyorsa kulüpler de sadece iki hocayla çalışmalı. Böyle bir karar kulüplerin maddi anlamda da menfaatine olur.

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Fenerbahçeli eski futbolcudan İrfan Can Kahveci yorumu! Yerinde olsam Galatasaray'a giderdim

Eski bir Fenerbahçeli futbolcu olarak, Fenerbahçe'nin ilk yarı performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Açıkçası ben Fenerbahçe'nin daha iyi olacağını düşünüyordum. Sezona şampiyon havasıyla başladılar. Çok iyi transferler de yaptılar. 4-5 puan daha fazla toplayabilirlerdi.

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Fenerbahçeli eski futbolcudan İrfan Can Kahveci yorumu! Yerinde olsam Galatasaray'a giderdim

Zaman zaman Erol Bulut'un oynattığı futbol eleştiriliyor. Siz buna katılıyor musunuz?

Büyük takımlar defanstan çok, ofansif oyun anlayışını tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz şampiyonluğa oynuyorsunuz. Nasıl olsa rakipleriniz size önlem alacak. Siz, beklemek yerine ofansif oynamalısınız. Ama Erol Bulut'un oynattığı taktik de kötü değil. Topu rakibe verip belirli bölgelerde rakibi karşılayarak, güzel galibiyetler almasını bildi. Artık herkes skora bakıyor. Kimse iyi veya kötü top oynamışsın diye bakmıyor. Kimse sezon sonunda "Fenerbahçe şu maçta yüzde 80 topla oynadı" demez. Herkes şampiyonluğa bakacak.

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