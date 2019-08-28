28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Luis Gustavo şoku!
Süper Lig'e Gazişehir ve Medipol Başakşehir galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Adil Rami'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde en az 2 transfer daha yapılması gündemde. Fenerbahçe'nin gündemini uzun süredir meşgul eden Gustavo konusunda ise şok bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 28.08.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 13:35
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