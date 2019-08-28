28 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Luis Gustavo şoku!

Süper Lig'e Gazişehir ve Medipol Başakşehir galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Adil Rami'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde en az 2 transfer daha yapılması gündemde. Fenerbahçe'nin gündemini uzun süredir meşgul eden Gustavo konusunda ise şok bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 28.08.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 13:35
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Fenerbahçe'de Luis Gustavo şoku!

Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'de Luis Gustavo şoku!

Transferin bitmesine bir haftadan az bir süre kala sarı-lacivertlilerin en az iki transfer daha yapması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Luis Gustavo şoku!

Marsilya ile bağlarını koparan ve tecrübeli futbolcu Adil Rami'ye 1 1 yıllık imza attıran Fenerbahçe, bu sefer bir başka Marsilya forması giyen Luiz Gustavo için pazarlıklara devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Luis Gustavo şoku!

SON TEKLİF 5,5 MİLYON EURO 1 MİLYON EURO BONUS

Takımın önemli bir parçası olan ve Villas Boas'ın kesinlikle göndermeyi düşünmediği Luiz Gustavo'yu renklerine bağlamak isteyen sarı lacivertli kulübün Fransızlara 4,5 milyon Euro 1 milyon Euro bonus teklif ettiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Luis Gustavo şoku!

Marsilya'nın ise bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

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