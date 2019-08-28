28 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de oynadığı 2 maçta 2 galibiyet alan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Adil Rami'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde birçok ismin daha transfer dönemi bitene kadar kadroya katılacağı iddia edildi. Kanarya'da yaşanan bu gelişmelerle beraber Mesut Özil gerçeği de ortaya çıktı. İşte gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 10:42
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Gündeme bomba gibi düşen iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe Süper Lig'e Gazişehir ve Medipol Başakşehir galibiyetiyle başladı.

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Gündeme bomba gibi düşen iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Sarı-lacivertlilerde kadroda birçok eksik olmasına rağmen alınan 2 kritik galibiyet camiayı adeta kenetledi.

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Gündeme bomba gibi düşen iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Ersun Yanal'ın talimatı ile transfer çalışmaları da devam ediyor.

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Gündeme bomba gibi düşen iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

4 bölge için transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'da stoper transferi gerçekleşti.

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Gündeme bomba gibi düşen iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler Fransız stoper Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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