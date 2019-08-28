Gündeme bomba gibi düşen iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de oynadığı 2 maçta 2 galibiyet alan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Adil Rami'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde birçok ismin daha transfer dönemi bitene kadar kadroya katılacağı iddia edildi. Kanarya'da yaşanan bu gelişmelerle beraber Mesut Özil gerçeği de ortaya çıktı. İşte gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





